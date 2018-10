Shanghaï: Djokovic détruit Zverev et file en finale

Novak Djokovic n'a pas eu besoin de forcer son talent pour éliminer Alexander Zverev en demi-finale du Masters 1000 de Shanghaï, le Serbe a laissé seulement trois petits jeux à son adversaire (6-2, 6-1), un choc qui n'aura duré qu'une heure. Djokovic se qualifie pour sa cinquième finale en 2018, après le Queen's (la seule perdue), Wimbledon, Cincinnati et l'US Open.

Il n'a pas perdu un set depuis le début de la semaine et semble en mesure de viser un quatrième titre à Shanghaï vu son niveau de jeu affiché sur ses quatre premiers matches, remportés face à Jérémy Chardy, Marco Cecchinato, Kevin Anderson et donc Alexander Zverev. En finale dimanche, il retrouvera Roger Federer ou Borna Coric qui s'affrontent à 14 heures (heure française).

A flawless performance from @DjokerNole gives him a 6-2, 6-1 win over Alexander Zverev and a place in the @SH_RolexMasters final!



Can anyone stop Novak this week?#ATPMasters1000 pic.twitter.com/eAUxlJORVd