Shanghai: Anderson et Nishikori en 8e de finale

Kevin Anderson et Kei Nishikori, tous deux vainqueurs pour leur entrée en lice dans le tournoi mercredi, seront au rendez-vous des 8e de finale du Masters 1 000 de Shanghai.

.@KAndersonATP hammers 14 aces in a convincing 6-3, 6-2 win over Mikhail Kukushkin to reach R3 of the @SH_RolexMasters.



Do you think he's gearing up for a big week in Shanghai?#ATPMasters1000 pic.twitter.com/vsNXsi0eeW