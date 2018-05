Rome: Nishikori, Cilic et Del Potro en 8e de finale

Après Rafael Nadal et Novak Djokovic, plutôt expéditifs l'un et l'autre, la hiérarchie continue globalement d'être respectée dans le tableau masculin du Masters 1 000 de Rome.

Kei survives!



2016 Rome semi-finalist @keinishikori wins a wild one over Grigor Dimitrov 6-7(4) 7-5 6-4. #ibi18 pic.twitter.com/ljf5uwyMHz — Tennis TV (@TennisTV) 16 mai 2018

Même si en ce qui concerne la qualification de Kei Nishikori, c'est une performance de la part du Japonais, tombé à la 24e place, mais tombeur ce mardi du 4e joueur mondial et tête de série n°3 Grigor Dimitrov. Le Nippon s'impose au terme d'un match au long cours en 3 manches (6-7 [4], 7-5, 6-4) et près de 3 heures d'un éprouvant marathon (2h55).

Autres qualifiés pour les 8e de finale de ces Internationaux d'Italie, Marin Cilic (n°4) et Juan Martin Del Potro (n°5) avancent également dans le tournoi. Sans forcément convaincre en ce qui concerne le Croate, vainqueur plutôt laborieux de l'Américain Ryan Harrisson après 2h30 de jeu et... 2 jeux décisifs notamment (6-7 [3], 6-1, 7-6 [1]). De manière plus convaincante avec l'Argentin, qui prend la mesure du jeune Grec Stefanos Tsitsipas, issu des qualification et dominé en 2 sets (7-5, 6-3).

Alors que Nishikori aura rendez-vous au prochain tour avec l'Allemand Philipp Kohlschreiber, vainqueur expéditif de Jack Sock (n°12) en 2 manches sèches (6-4, 6-3), Cilic se frottera au vainqueur du match opposant le Français Benoît Paire à l'Argentin Diego Schawartzman ; Del Potro a enfin quant à lui rendez-vous avec le Belge David Goffin (n°9).