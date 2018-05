Un temps bousculé par Kei Nishikori, Novak Djokovic s'est imposé en quarts de finale au Masters 1000 de Rome, vendredi soir (2-6, 6-1, 6-3).

Le Serbe affrontera donc Rafael Nadal dans le dernier carré, samedi après-midi.

.@DjokerNole continues his winning streak by beating Kei Nishikori 2-6 6-1 6-3, and jumps into #ibi18 semifinals!



Good job, "Nole"! ✌️#tennis #ATP pic.twitter.com/uquNGSJ4bG