Queen's: Retour confirmé pour Murray

Andy Murray va bien effectuer son retour à la compétition au tournoi du Queen's. Forfait à s'Hertogenbosch la semaine dernière, l'Ecossais s'alignera sur le gazon londonien à partir de lundi, comme l'a confirmé l'organisation du tournoi ce samedi.

Murray, blessé à une hanche et opéré en janvier dernier, n'a toujours pas refoulé un court sur le circuit ATP depuis son élimination en quarts de finale de Wimbledon en 2017.

Andy Murray has confirmed that he will play in the Fever-Tree Championships.



He will be in the main draw, which will be made at 12pm, live on our Facebook page.



https://t.co/0W3I36Iqo0



Tickets - https://t.co/vWiou0zuw9 pic.twitter.com/8IMAGCPxPs