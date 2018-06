Queen's: Kyrgios et Cilic en demies

Tombeur au 1er tour d'Andy Murray, Nick Kyrgios s'est hissé en demi-finales du tournoi du Queen's, en dominant Feliciano Lopez dans une rencontre sans break (7-6 [5], 7-6 [3]).

L'Australien affrontera samedi la tête de série n°1 du tournoi, le Croate Marin Cilic, vainqueur de son côté de Sam Querrey (7-6 [3], 6-2).

Game set match Cilic 7-6, 6-2. The Croat powers past Querrey to reach the semi-finals. He's going to be a very tough man to stop this weekend. #QueensTennis pic.twitter.com/U3wDyiK63w