Queen's: Djokovic gifle Dimitrov

Novak Djokovic a signé un succès probant face à Grigor Dimitrov, ce jeudi, au 2e tour du tournoi du Queen's.

Le Serbe, qui avait dominé John Millman au tour précédent (6-2, 6-1), n'a eu besoin que d'1h06 pour se défaire du n°5 mondial (6-4, 6-1). C'est sa première victoire de la saison sur un joueur du Top 10.

En quarts, Djokovic affrontera un Français, Adrian Mannarino ou Julien Benneteau.

