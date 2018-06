Queen's: Chardy dans le dernier carré !

Jérémy Chardy est en très grande forme depuis le début de la saison sur gazon. Après sa victoire au Challenger de Surbiton, et sa finale à 's-Hertogenbosch où il avait été battu par Richard Gasquet, le Palois s'est qualifié pour les demi-finales du prestigieux tournoi de Queen's.

En quarts, Chardy a pris le meilleur sur l'Américain Frances Tiafoe (6-4, 6-4). Il défiera samedi l'ancien n°1 mondial Novak Djokovic.

Avec déjà l'assurance de faire son retour dans le Top 50 du classement ATP lundi prochain, lui qui émarge cette semaine au 61e rang.

