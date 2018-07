Que devient Tsonga ?

Jo-Wilfried Tsonga, qui n'a plus joué sur le circuit ATP depuis février dernier et le tournoi de Montpellier, a donné de ses nouvelles, ce dimanche soir, à RTL.

"Je travaille dur pour revenir. Je suis de mieux en mieux. Je n'ai plus du tout de douleur, a fait savoir le Manceau, opéré début avril du genou gauche. Le temps ne me semble pas long. Il y a toujours plein d’événements pour passer de bons moments, avec la famille et les amis. J'ai rechargé les batteries. J'ai encore quelque chose dans le bide. J'espère pouvoir être là pour l'US Open."

Du 27 août au 9 septembre prochains.