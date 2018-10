Pouille également forfait à Shanghai

Lucas Pouille, le n°1 français, a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Shanghai.

Le Nordiste souffre toujours d'une blessure à la cuisse qui l'avait obligé à renoncer aux tournois de Metz et Tokyo.

Pouille, qui ne sait pas quand il reprendra la compétition, avait atteint le 2e tour l'an passé à Shanghai. Il devra défendre fin octobre les 500 points de sa victoire à Vienne.

Unfortunately I have to pull out from the @SH_RolexMasters as I‘m still suffering from that tear in my upper leg muscle that has already kept me out from Metz and Tokyo. I’m doing everything I can to be at 100% soon again.