Pékin: Basilashvili rejoint Del Potro en finale

Nikoloz Basilashvili s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP 500 de Pékin en dominant la tête de série n°5, le Britannique Kyle Edmund, en deux petits sets (7-6 [6], 6-4).

Le Géorgien disputera dimanche sa deuxième finale de la saison après son titre à Hambourg cet été. Il affrontera l'Argentin Juan Martin del Potro, qui a bénéficié du forfait de Fabio Fognini dans l'autre demi-finale.

✈️ into the @ChinaOpen final



Basilashvili d. Edmund 7-6(6), 6-4 to set a Beijing final date with Delpo.



Who you got?#ATP pic.twitter.com/W7ghL5jxtD