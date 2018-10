Paris-Bercy: Paire s’arrête encore au premier tour

Pour la troisième année consécutive, Benoît Paire a été battu dès le premier tour du Masters 1 000 de Paris.

Issu des qualifications, l’Avignonnais, qui menait pourtant 4-1 dans la première manche, s’est finalement incliné en deux sets mardi à Bercy, contre le Hongrois Marton Fucsovics, 42e mondial, (6-4, 6-4 en 1h17).

Paire, qui arborait un nouveau look, avec les cheveux roses, espérait profiter du tournoi parisien pour "convaincre" Yannick Noah de le sélectionner à nouveau en Coupe Davis, pour la finale contre la Croatie.

Marton Fucsovics picks up his first-ever main draw win at the @RolexPMasters by defeating Benoit Paire 6-4, 6-4.



Next up: Fabio Fognini#ATPMasters1000 #RolexParisMasters pic.twitter.com/5DWYkRrfT6