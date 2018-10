Paris-Bercy: Federer veut se tester, avant de jouer...

Crédité dimanche, à Bâle, d'une 99e victoire sur le circuit, Roger Federer n'est pas certain d'honorer de sa présence le Masters 1 000 de Paris-Bercy. Le n°3 mondial est pourtant bien attendu dans la capitale ce mardi, puisqu'il a réservé un court dans le courant de l'après-midi pour une séance d'entraînement destinée à se tester, rapporte Canal+ Sport. A 37 ans, Federer souhaiterait constater de lui-même qu'il est prêt avant tout sur le plan mental à s'engager dans un tournoi de ce niveau. Si tel est bien le cas, alors le physique suivra pour "Rodger" qui, exempt du premier tour, doit affronter le vainqueur du match opposant Milos Raonic à Jo-Wilfried Tsonga. A suivre...

