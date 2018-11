Paris-Bercy: Federer rejoint Djokovic

Il y aura un bien beau choc samedi après-midi en demi-finales du Masters 1 000 parisien.

Vendredi soir, Roger Federer a rejoint Novak Djokovic, tombeur de Marin Cilic un peu plus tôt (4-6, 6-2, 6-3), dans le dernier carré du tournoi.

Le Suisse a dominé Kei Nishikori en deux manches (6-4, 6-4 en 1h19), pour gagner le droit de disputer sa quatrième demi-finale à Bercy. La dernière fois qu’il avait atteint ce stade de la compétition, c’était en 2013, face à un certain… Novak Djokovic, qui l’avait emporté en trois sets.

La défaite du Japonais profite à Marin Cilic et Dominic Thiem, officiellement qualifiés pour le Masters de Londres. Mais Nishikori pourrait bénéficier d’un éventuel forfait, notamment de Juan Martin Del Potro ou Rafael Nadal, pour en être.

