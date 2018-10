Paris-Bercy: Federer est arrivé

Alors qu’il entretient le doute sur sa participation au Masters 1 000 parisien, Roger Federer, qui n’a plus joué à Bercy depuis 2015, est bien arrivé à Paris mardi.

Le Suisse a réservé un court d’entraînement à 14h30 et doit officialiser sa décision dans la journée. Si le numéro 3 mondial confirme sa participation, il affrontera mercredi le vainqueur du match entre Jo-Wilfried Tsonga et Milos Raonic.

A noter également mardi la qualification de Karen Khachanov pour les huitièmes de finale, un Russe qui menait 6-2, 2-0 contre Matthew Ebden quand le lucky loser australien a abandonné.

Regardez qui est arrivé ?!

Guess who is here ?#RolexParisMasters pic.twitter.com/QI6kMbBzdd