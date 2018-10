Paris-Bercy: Federer confirme son engagement

L'incertitude est levée pour de bon : Roger Federer rejouera bel et bien cette semaine, pour la première fois depuis 2015, le Masters 1 000 de Paris-Bercy.

Débarqué à la mi-journée dans la capitale, le Suisse, qui avait laissé planer le doute quant à sa participation après la conquête dimanche d'un 99e titre en carrière, chez lui, à Bâle, a confirmé lors d'une conférence de presse donnée avant une séance d'entraînement, destinée à se tester, qu'il affrontera mercredi le vainqueur du match entre Milos Raonic et Jo-Wilfried Tsonga. "Je vais jouer, sinon je ne serais pas ici, a-t-il signifié dans un sourire. J’ai bien récupéré et je suis très excité." Federer s'est imposé une seule fois dans le tournoi en 2011.

A la question si @rogerfederer jouera demain, la réponse est OUI !



Roger Federer will play tomorrow at the #RolexParisMasters pic.twitter.com/bo60G3rtCo