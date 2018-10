Paris-Bercy: Federer confirme sa participation

Pour la première fois depuis 2015, Roger Federer va participer au Masters 1 000 parisien.

Le Suisse, qui avait laissé planer le doute sur sa participation dimanche après sa nouvelle victoire chez lui, à Bâle, a confirmé mardi en conférence de presse qu’il disputerait bien le tournoi de Bercy, où il affrontera, mercredi au deuxième tour, le vainqueur du match entre Jo-Wilfried Tsonga et Milos Raonic.

"Déjà, j’aime bien jouer ici à Paris, et ça faisait longtemps, que ce soit à Roland-Garros ou à Bercy. Je me sens bien, physiquement et mentalement. Et puis je préfère jouer que m’entraîner", a expliqué le numéro 3 mondial.