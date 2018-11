Paris-Bercy: Djokovic passe sur abandon

Assuré depuis la veille, et le forfait de Rafael Nadal, de retrouver la place de n°1 mondial à l'issue du tournoi, Novak Djokovic s'est qualifié pour les quarts de finale du Rolex Paris Masters.

Quadruple vainqueur du tournoi, le Serbe n'a pas eu à trop s'employer puisqu'il a profité de l'abandon du Bosnien Damir Dzumhur, visiblement touché au dos (6-1, 2-1 Ab.).

Vendredi, Djokovic retrouvera le Croate Marin Cilic, face à qui il mène 15-2 dans leurs confrontations.

An unfortunate end. @DjokerNole is through to the QFs in Paris after opponent Dzumhur is forced to retire through injury.



