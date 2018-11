Paris a revu Federer

Tant pis pour le n°1 mondial en activité qui a déclaré forfait, ou pour le futur n°1 mondial qui va récupérer sa couronne, au prix d'une série de 20 victoires consécutives, et d'un come-back admirable. N'en déplaise à Rafael Nadal et Novak Djokovic, la star de la semaine, à Bercy, c'est Roger Federer. Paris se languissait du Suisse qui n'avait plus mis les pieds à Paris, à Roland-Garros ou à Bercy, depuis 2015. La dernière fois, c'était il y a bien trop longtemps, surtout que depuis, l'idole, que l'on croyait déclinante, a retrouvé la lumière, les sommets du jeu. L'annonce de son retour a fait chauffer la billetterie pour mercredi soir, et ils sont quelques-uns à maudire Milos Raonic, qui a déclaré forfait et retardé de 24 heures l'entrée en piste du maestro.

On était donc jeudi soir, et c'était jour férié. Bercy était plein à craquer et n'avait d'yeux que pour un seul homme, mi dieu, mi maître. Passés l'ovation à son entrée sur le court, et les frissons à l'annonce de ce palmarès hors norme qui s'est garni la semaine dernière d'une 90e ligne, l'homme aux 20 titres en Grand Chelem a débuté son match par un délice de volée amortie sur une montée à contre-temps. Histoire de poser le décor. Fabio Fognini, parce qu'il y avait tout de même un adversaire et qu'il s'agissait quand même du 14e joueur mondial, s'est réveillé à 4-1 double break contre lui, pour offrir un peu d'opposition, mais pas trop non plus. Federer a serré le jeu pour écarter des balles de débreak à 5-4 dans le premier set, et à 4-3 dans le second. Dans le jeu suivant, il s'est offert trois balles de match d'un retour de revers lumineux. Bercy n'avait pas fini d'applaudir que Fognini avait commis une double faute, et le match était terminé.

La rencontre a duré 1h13, et à l'exception de quelques coups de patte siglés "RF", elle n'avait rien d'extraordinaire en elle-même. Il n'y avait bien que Federer pour faire de ce huitième de finale un événement. "Je suis tellement content d'être de retour, quel accueil", a lancé le Suisse au micro du court. "Je sais, je vous ai fait attendre, mais j'ai 37 ans, j'ai quatre enfants...", s'est-il excusé, avant d'évoquer ce tournoi de Bâle, où il est passé de ramasseur de balle à nonuple vainqueur, qui a le malheur de tomber la semaine avant Bercy. Et au fil des ans, Federer a eu de plus en plus de mal à faire un crochet par la France avant d'aller à Londres disputer le Masters. "A la dernière minute, je me suis dit que c'était quand même bien de jouer des matches (pour préparer le Masters, ndlr), et c'était quand même une bonne idée", a-t-il confié. Une autre idée a été lancée par un spectateur pendant le match: "Reviens à Roland, Roger !" Federer a joué à Paris mais Paris en veut encore plus. Ça tombe bien, il y a un quart de finale, vendredi soir, avec un certain Suisse sur le court...