Paire rigole, pas Pouille

Lucas Pouille n'avance plus. Le n°1 français n'a plus gagné sur le circuit ATP depuis le 2 mars dernier, et son succès en demi-finale du tournoi de Dubai. Il y a bien eu ce rayon de soleil en Coupe Davis, avec des victoires précieuses en Italie contre Seppi et Fognini. Mais le protégé d'Emmanuel Planque n'a pas su surfer sur cette vague bleue et reste désormais sur des éliminations d'entrée à Indian Wells, Monte-Carlo, Budapest et donc Madrid, face à Yuki Bhambri (110e), Mischa Zverev (55e), John Millman (94e) et maintenant Benoît Paire (50e). Un parcours indigne d'un joueur qui a fait son apparition dans le Top 10 du classement ATP en mars, avant de reculer depuis (18e).

A Madrid, ce lundi, Pouille est encore passé à côté de son match, battu 6-2, 6-3. A la fois trop timide et maladroit (10 coups gagnants pour 18 fautes directes), le Nordiste a laissé un Paire inspiré totalement dicter le jeu. Pouille a eu une petite opportunité de renverser le cours de cette rencontre au début du deuxième quand, après avoir été mené 3-0, 0-30, il est parvenu à recoller à 3-3 sur une balle de break où Paire a eu bel accrochage avec l'arbitre de chaise au sujet d'une marque litigieuse (l'arbitrage vidéo a indiqué que la balle était bien légèrement faute). Mais trois jeux plus tard, Paire repartait avec le succès et c'est la septième fois que Pouille s'incline dès son premier match sur les 11 derniers Masters 1000. Si l'on ajoute à cela le couac de l'Open d'Australie (1er tour contre Bemelmans), cela commence à faire vraiment beaucoup.

A l'inverse, il faut saluer l'excellent match de Paire. L'Avignonnais, en plein burn-out après Monte-Carlo et Barcelone, vidé physiquement et mentalement après avoir lutté contre des problèmes de dos, a bien fait de couper une semaine en renonçant à se rendre à Estoril. On a retrouvé un Paire très créatif, comme l'indiquent ses 39 coups gagnants (dont 18 coups droit gagnants en 1h20, une rareté chez lui), ou son joli 21/32 au filet (contre 1/5 pour Pouille). Au 2e tour, il pourrait avoir un coup à jouer contre le jeune Canadien Denis Shapovalov (19 ans, 43e), qui manque encore de références sur terre battue (1 victoire, 2 défaites cette saison).