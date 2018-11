Nishikori éclipse Federer

Certes, Roger Federer avait déjà manqué trois fois auparavant son entrée en lice au Masters. Certes, son match initial raté contre Fernando Gonzalez ne l’a pas empêché de triompher en 2007. Mais c’est bien la toute première fois que le Bâlois s’incline en deux sets pour ses débuts dans le rendez-vous des maîtres, qui plus est face à un adversaire qui ne l’avait plus contrarié depuis plus de quatre ans. Récemment encore à Shanghai et à Paris, Kei Nishikori n’avait pas franchement inquiété celui qu’il présente comme "(s)on idole". C’est dire la surprise qui s’est emparée de Londres ce dimanche soir.

Jamais encore cette saison Roger Federer n’était apparu aussi nerveux et fébrile, cherchant sans cesse du regard son clan, parlementant longuement avec l’arbitre et écopant même d’un avertissement pour un geste d’humeur. Preuve qu’il n’était pas dans son match ce jour, l’intéressé a même perdu le fil de la rencontre au point de se faire attendre pour un changement de côté. Distrait sans doute par ses nombreuses et inhabituelles imprécisions techniques, sanctionnées par 34 fautes directes !

Une surface trop lente ?

Son adversaire japonais, lui, a joué juste, agressif au filet et plus sûr dans l’échange, sans prendre trop de risques du fond du court. Ses 6 petits points gagnants (contre 19 en faveur de l’Helvète) en témoignent: Kei Nishikori n’a pas fait de folie ce dimanche. Tout juste s’est-il assuré de relancer dans le bon tempo face à un Roger Federer manifestement émoussé. Le contrecoup peut-être d’un enchaînement Bâle-Bercy que le maestro de 37 ans n’avait plus osé depuis 2015. A moins que la surface, jugée trop lente par le n°3 mondial à chaud devant la presse, ne soit à l’origine de ce retard à l’allumage.

En quête d’un 100e succès en carrière ces jours-ci à Londres, le Suisse s’est fendu pourtant d’un premier set correct, sans fioriture et sans opportunité de break aucune. Seulement son amorce désastreuse du jeu décisif lui a fait perdre pied. Défait 7-4 alors après avoir été mené 6-1, Roger Federer a bien semblé reprendre du poil de la bête quand à l’entame du deuxième acte le Nippon a concédé sa mise en jeu. En vain. Aussitôt breaké, Kei Nishikori a débreaké et récidivé à 3-2 pour s’envoler vers la gagne (7-6, 6-3), après 1h27 de jeu. Pour continuer à briguer un septième succès au Masters, Roger Federer n’a plus le choix. Il lui faudra battre Kevin Anderson et Dominic Thiem.