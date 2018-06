Nadal, un tournoi exhibition avant Wimbledon

Rafael Nadal a coupé après son 11e succès à Roland-Garros. L'Espagnol va retrouver les terrains lors du tournoi exhibition Aspall Tennis Classic comme il l'a confirmé sur Twitter. Un tournoi qui débute ce mardi avec notamment Gasquet et Pouille à l'affiche et qui va lui permettre d'effectuer ses réglages sur herbe avant le début de Wimbledon.

Happy to announce that I’ll be back at @AspallTennisClassic as part of my @wimbledon warm up! pic.twitter.com/cqJudXgfo0