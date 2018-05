Nadal s'offre Djokovic

Le classico du tennis mondial, ce samedi à Rome, est revenu, sans trop de surprise, à "Rafa", le favori. Mais le 51e Nadal-Djokovic (25-26) de l’histoire, le premier en un peu plus d’un an, a plutôt répondu aux attentes. En particulier dans un premier set assez passionnant. L’Espagnol, roi de la terre battue et récemment titré à Monte-Carlo et Barcelone, y a été défié par le Serbe.

Un Serbe qui a levé de nombreux doutes sur lui cet après-midi au Foro Italico avec une belle prestation d’ensemble: il retrouve doucement mais sûrement la forme après une blessure persistante au coude droit. Il a bataillé, rivalisé, dans la manche initiale, et ce pendant près d’1h15, effaçant notamment un break de retard. "Djoko" y a bien servi, bien frappé, mais "le taureau de Manacor", solide malgré la pression, ressortait vainqueur du jeu décisif (7-6 [4]).

Novak baissait ensuite le pied physiquement, surtout défensivement, et se faisait punir 6-3. Nadal, encore trop fort avec sa couverture de terrain pour ce Djokovic-là, s’est ainsi qualifié pour la finale du cinquième Masters 1000 de la saison, qu’il a déjà gagné à sept reprises (en 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 et 2013). Il y affrontera dimanche Marin Cilic ou le tenant du titre Alexander Zverev pour tenter de récupérer à une semaine de Roland-Garros sa place de numéro un mondial au détriment de Roger Federer.