Nadal reste le roi de Barcelone

Vainqueur d'un onzième titre à Monte-Carlo le week-end dernier, Rafael Nadal a poursuivi sur sa lancée cette semaine dans son jardin de Barcelone. Impressionnant tout au long de la semaine, notamment en demi-finale face à David Goffin (6-4, 6-0), le Majorquin n'a fait qu'une bouchée de Stefanos Tsitsipas dimanche en finale, en seulement 1h17 de jeu (6-2, 6-1), décrochant également un onzième trophée devant le public catalan.

Auteur d'un parcours exemplaire dans ce tournoi avec des succès face à des spécialistes de la terre battue comme Albert Ramos, Dominic Thiem et Pablo Carreno Busta, le jeune Grec de 19 ans a été dominé dans tous les compartiments du jeu dans cette finale face à un n°1 mondial, revenu à son meilleur niveau, et qui ne lui a laissé presque aucune chance, si ce n'est trois balles de break dans le troisième jeu de la deuxième manche, que l'Espagnol a sauvé sans trop de difficulté.

Le score est sans doute dur à avaler pour Stefanos Tsitsipas, mais le 63e joueur du classement ATP, a donné rendez-vous pour les semaines et les années à venir. De son côté, Rafael Nadal est en pleine confiance, à un mois de Roland-Garros, où ce dernier visera également une onzième couronne.

Can't stop, won't stop @RafaelNadal!



The Spaniard grabs his 11th (!) in Barcelona, defeating Tsitsipas 6-2, 6-1 #bcnopenbs pic.twitter.com/uozIFZBxA1