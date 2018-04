Nadal récupère le trône, provisoirement...

De retour sur le trône ATP le 19 février dernier au sortir du tournoi de Rotterdam, Roger Federer a abdiqué la semaine passée à Miami, battu dès son entrée en lice dans le Masters 1000 floridien par l’Australien Thanasi Kokkinakis. En conséquence, Rafael Nadal, qui lui n’a plus joué sur le circuit depuis son abandon en quart de finale de l’Open d’Australie, a retrouvé ce lundi la place de n°1 mondial. Pour 100 petits points par rapport à son éternel rival suisse (8 770 contre 8 670).

Cette marge infime cependant n’autorise aucun faux pas à l’Espagnol qui s’apprête à défendre la bagatelle de 4 680 unités lors de la saison de terre battue qui s’annonce. Lauréat des tournois de Monte-Carlo, Barcelone et Madrid en 2017, quart de finaliste à Rome et surtout sacré pour la dixième fois de sa carrière à Roland-Garros, Rafael Nadal a tout raflé ou presque l’an passé sur sa surface de prédilection. La moindre défaite dans les trois premières échéances susmentionnées précipitera donc sa chute puisque Roger Federer, lui, a fait l’impasse en 2017 comme en 2018 sur le revêtement ocre.

N°1 jusqu’au 22 avril, et après ?

Pour l’heure, le Majorquin est assuré de rester au faîte du tennis mondial jusqu’au 22 avril prochain - date du verdict monégasque - quand le Bâlois a la garantie de se maintenir à 8 670 points jusqu’au 11 juin et sa participation éventuelle au tournoi de Stuttgart. D’ici là, la couronne aura certainement changé de tête. Et dès lors que la saison du gazon s’ouvrira, les rôles s’inverseront puisque Roger Federer, le maître du All England Club, se retrouvera avec un pécule de 2 500 unités à défendre ; contre 180 petits points pour Rafael Nadal.

Le chassé-croisé au sommet entre les deux hommes durera donc toute la saison ; les précédents leaders que sont Novak Djokovic et Andy Murray, 13e et 30e de la hiérarchie mondiale respectivement ce lundi, n’étant clairement pas en mesure de se mêler à cette bataille – pas plus que l’actuel n°3, Marin Cilic, relégué à 3 785 points du trône. Finalement, il n’y a guère que Juan Martin Del Potro, deuxième à la Race 2018, qui puisse venir chatouiller les deux monstres sacrés du court. A condition bien sûr de briller sur terre battue, l’Argentin n’ayant guère que 535 points à défendre sur huit tournois différents d’ici à l’US Open.