Nadal: "J’essaie de profiter de chaque moment"

Avec Rafael Nadal, chaque victoire sur terre battue amène un nouveau record ou presque. Dimanche, le Majorquin a triomphé pour la 11e fois à Monte-Carlo, ce qui n'était jamais arrivé sur le circuit ATP, tous tournois confondues. C'est au passage son 31e succès en Masters 1000, ce qui lui permet de dépasser Novak Djokovic et ses 30 succès. Qui pourra l'empêcher d'ajouter Madrid et Rome à son palmarès ces prochaines semaines ? Plus que son pourcentage de victoire sur terre battue, toujours aussi effrayant (91,9%), c'est plutôt cette série de 36 sets remportés consécutivement depuis sa défaite contre Thiem au Foro Italico l'an passé qui traduit l'écart entre Nadal et la concurrence sur ocre.

Quand on joue contre les meilleurs, on peut perdre, n’importe quel jour

Le suspense paraît bien maigre en vue de Roland-Garros. Mais "Rafa", lui, savoure. "Je sais bien que cela ne va pas durer éternellement, a-t-il confié, dimanche, après sa victoire en Principauté. J’essaie de profiter de chaque moment, de jouer avec toute la passion et l’énergie dont je suis capable, avec tout mon amour pour ce sport, le plus longtemps possible. Je sais que le jour où je vais dire au revoir est plus près que jamais. Je ne m’en inquiète pas, mais c’est une réalité. J’apprécie chaque journée, j’essaie d’avoir la meilleure attitude possible sur le court, et de continuer à être heureux en jouant au tennis. Bien sûr, aujourd’hui est un jour important, car gagner ce tournoi signifie beaucoup pour moi. Surtout parce que c’est le premier tournoi où je vais jusqu’au bout cette année. Une victoire dans un Masters 1000, surtout Monte-Carlo, est l’une des plus importantes sur le plan personnel et sur le plan de l’histoire de notre sport. Je suis très content, très excité par tout ça."

With his historic win in Monte-Carlo, @RafaelNadal now holds the record for #ATPMasters1000 titles



How's that for a little #MondayMotivation? pic.twitter.com/JHupN6cWjh — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 23 avril 2018

A Barcelone, cette semaine, Nadal peut s'imposer également pour la 11e fois. Et il pourra également atteindre cette marque absolument surréaliste, dans quelques semaines, en Grand Chelem, du côté de Roland-Garros. Qui pourrait l'en priver ? Roger Federer est en vacances pendant encore deux mois, Andy Murray est toujours blessé. Quant à Novak Djokovic ou Stan Wawrinka, deux joueurs qui ont bousculé Nadal sur sa surface fétiche ces dernières années, ils sont engagés sur le long chemin qui mène vers un retour au plus haut niveau. Interrogé sur le sujet, Nadal botte en touche. "Je ne sais pas. Je n’y pense pas. Je pense seulement à mon adversaire de l’autre côté du filet. Je sais que certains sont plus dangereux que d’autres, a-t-il déclaré. Lesquels ? Dans les deux joueurs que vous avez mentionnés (Djokovic et Wawrinka, ndlr), l’un a gagné 12 tournois du Grand Chelems, l’autre 3. Bien sûr, ils peuvent me battre, d’autres aussi, mais vous avez mentionné deux grands joueurs. Nishikori est un autre grand joueur, Dimitrov est numéro 5 mondial, Zverev numéro 4. Quand on joue contre les meilleurs, on peut perdre, n’importe quel jour." Mais quand on s'appelle Rafael Nadal, et qu'on joue sur terre battue, cela arrive nettement moins souvent.

Club House : "L'ogre de l'ocre est revenu"