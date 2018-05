Munich: Zverev prend sa revanche et revient en finale

La motivation était sans doute trouvée pour Alexander Zverev (21 ans) opposé ce samedi, dans le dernier carré du tournoi de Munich, au Sud-Coréen Hyeon Chung, celui-là même qui lui avait barré la route des demi-finales lors du dernier Open d'Australie et infligé à cette occasion un 2e revers en 2 confrontations entre les deux hommes.

It's two @BMWOpenbyFWU finals in a row for Alexander Zverev!



He beats Hyeon Chung 7-5 6-2 pic.twitter.com/bdExTfsfnF — Tennis TV (@TennisTV) 5 mai 2018

Devant son public, le n°3 mondial, tenant du titre en Bavière, a claqué 8 aces et s'est emparé à 5 reprises du service de son adversaire pour l'emporter en 2 sets et 1h31 de jeu (7-5, 6-2). Sa qualification est d'ores et déjà l'assurance d'assister à une finale 100 % allemande dimanche, puisque l'autre demi-finale oppose le triple vainqueur du tournoi Philipp Kohlschreiber à son compatriote Maximilian Marterer.

Il y aura forcément un 5e Allemand consacré à domicile lors des 7 dernières éditions ; un 9e succès pour un local depuis la création du tournoi en 1974.