Monte-Carlo-Thiem: "Un niveau de jeu exceptionnel"

"Un niveau de jeu exceptionnel." Dominic Thiem, même s'il restait sur une victoire expéditive sur le Serbe en quarts de finale du dernier Roland-Garros, n'était certainement pas mécontent de s'être imposé en 3 manches (6-7 [2], 6-2, 6-3) et près de 2h30 de jeu ce jeudi, sur la terre battue du Masters 1 000 de Monte-Carlo, face à Novak Djokovic. Pour se hisser en quarts.

"J’ai eu un peu de chance, ira même jusqu'à estimer au micro de Canal+ Sport l'Autrichien, récompensé de son investissement réputé sans faille à l'entraînement. On travaille tous quatre ou cinq heures par jour. Tout le monde donne son maximum et mérite d’être là, a-t-il ajouté, avant de se projeter sur un probable quart de finale face à Rafael Nadal : "Je vais essayer de bien dormir et regarder son match contre Khachanov et, s’il jamais il passe, ce sera une sacrée opposition."