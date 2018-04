Monte-Carlo: Nishikori vient à bout de Berdych

Lors du choc de ce lundi au Masters 1000 de Monte-Carlo, Kei Nishikori, désormais 36e à l’ATP, a dominé Tomas Berdych, tête de série numéro 12 de ce tournoi monégasque (4-6, 6-2, 6-1 en 1h45).

