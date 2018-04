Monte-Carlo: Herbert a bousculé Dimitrov

Issu des qualifications, Pierre-Hugues Herbert a entrevu un bel exploit contre le n°5 mondial, Grigor Dimitrov, au 2e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo.

Malgré le gain du premier set, l'Alsacien, qui disputait son quatrième match en quatre jours, a fini par céder en trois manches (3-6, 6-2, 6-4).

Les deux joueurs ne s'étaient plus affrontés depuis les moins de 14 ans, et un tournoi à Prague où le prodige bulgare avait infligé un cinglant 6-0, 6-0 au Français.

Put it in the books, @GrigorDimitrov. The No.4 seed passes a difficult test from Pierre-Hugues Herbert to emerge with the 3-6 6-2 6-4 victory. #RolexMCMasters pic.twitter.com/pam1jsks36