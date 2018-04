Monte-Carlo: Dimitrov prend son quart

Grigor Dimitrov poursuit sa route au Masters 1000 de Monte-Carlo. Comme au tour précédent face à Pierre-Hugues Herbert, le n°5 mondial a eu besoin de batailler trois sets pour écarter Philipp Kohlschreiber (4-6, 6-3, 6-4). En quarts de finale, le Bulgare retrouvera le Belge David Goffin, qu'il avait dominé en fin de saison dernière en finale du Masters.

He came. He entertained. He conquered. @GrigorDimitrov battles past Philipp Kohlschreiber 4-6 6-3 6-4 to reach first #RolexMCMasters quarterfinal since 2015. pic.twitter.com/FmDJJJuQvl