Monfils-Tillström, c'est terminé

Mikael Tillström n'est plus l'entraîneur de Gaël Monfils. Selon le communiqué publié par le Parisien, le coach suédois a exprimé le désir de passer plus de temps auprès de sa famille. La collaboration entre les deux hommes avait débuté en octobre 2015. L'année suivante, Monfils avait atteint le meilleur classement sa carrière (6e). Il est cette semaine 43e à l'ATP.

