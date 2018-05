Monfils s'y remet doucement...

Gael Monfils était encore tout retourné de son saccage de raquettes, sans doute... Après avoir retrouvé son matériel fracassé à son arrivée à l’aéroport de Munich, le Français n’avait visiblement plus la tête au tennis. Pour son premier match depuis près de deux mois (le 13 mars), et son abandon face à Pierre-Hugues Herbert à Indian Wells à cause de douleurs dorsales, la "Monf" a perdu dès le premier tour en Bavière, contre le modeste Bosnien Mirza Basic (6-2, 3-6, 6-3), 90e joueur mondial de son état.

Dès la première manche, son attitude a été plus que suspecte. C’est un camouflet qui n’augure évidemment rien de bon en vue de Roland-Garros, qui commence dans moins d’un mois (le 27 mai). Pire que le niveau de jeu, qu’on espère en très, très nette amélioration d’ici-là, c’est un éventuel statut de tête de série qui s’envole petit à petit. Il lui faudra au moins accrocher les quarts de finale sur les Masters 1000 de Madrid et Rome, dans les deux semaines à venir (avant Lyon, la semaine précédant Paris).

Vainqueur à Doha en tout début de saison, Gael Monfils est dans le flou le plus total. Il a commis sept doubles fautes (pour quatre aces, contre six aces et une double faute pour Basic) et n’a gagné que 32% de points derrière sa deuxième balle… Sa déconvenue aurait pu être pire encore, avec six balles de break sauvées (sur 10 occasions pour Basic, contre 2/4 pour le Français). Il avait pourtant enchaîné les tournois sur terre en février, à Quito, Buenos Aires et Rio, battant notamment Marin Cilic au Brésil – mais enchaînant simplement des éliminations au premier tour, en demies et en quarts. Vivement le retour des bonnes raquettes.