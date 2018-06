Monfils se retrouve sans entraîneur

Nouvel épisode dans la saison chaotique de Gaël Monfils. Après Roland-Garros, où il s'est incliné au 3e tour contre David Goffin, le Parisien avait confié qu'il souhaitait renforcer son staff, autour de son entraîneur Mikael Tillström. C'est finalement le coach suédois qui le quitte, après pratiquement trois ans de partenariat. Selon le communiqué publié par le Français, Tillström souhaite passer plus de temps avec sa famille, et s'occupera de son académie à Stockholm. Ces derniers temps, déjà, il arrivait qu'il n'accompagne plus son joueur sur les tournois, même si les deux hommes étaient régulièrement en contact.

"Je suis triste de voir Mikael partir mais je voudrais le remercier pour son travail et son dévouement, explique Monfils dans son communiqué. Nous avons réalisé de grandes choses ensemble. Pour le moment, je vais prendre le temps de réfléchir à cette situation et consulter mon équipe pour évoquer les prochaines étapes."

Entraîné par Tillström depuis octobre 2015, Monfils avait connu en 2016 l'une des ses meilleures saisons, en atteignant son meilleur classement (6e mondial) au mois de novembre, quelques semaines après avoir rallié les demi-finales de l'US Open. Depuis début 2017, le Parisien traverse une période difficile, à la fois sur le plan sportif et personnel. Le voilà désormais 43e à l'ATP, et sans entraîneur.