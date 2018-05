Monfils retrouve Nadal

Gaël Monfils a fait du Gaël Monfils. Mais parfois, ça se termine bien. Le Français a joué aux montagnes russes contre Nikoloz Basilashvili, mais il l’a emporté au terme de ces trois sets décousus (6-2, 3-6, 6-3). Il reprend le fil de sa saison sur terre battue, qu’il avait commencée en… février, en enchaînant les tournois de Quito, Buenos Aires et Rio. Au Brésil, il avait notamment battu Marin Cilic, mais il s’était arrêté malgré tout en quarts de finale (premier tour à Quito, demi-finales à Buenos Aires).

Au Masters 1000 de Madrid, autant vous prévenir: il y a une immense probabilité, voire même une certitude qu’il ne dépassera pas le deuxième tour. En effet, son prochain adversaire n’est autre que Rafael Nadal. Prenons-le plutôt du bon côté, ce sera une chance énorme pour le 41e joueur mondial de s’étalonner sur l’ocre. Voire, rêvons un peu, de progresser à vitesse grand V sur le chemin qu’il s’était fixé cette saison. Car la semaine passée à Munich, pour sa reprise européenne sur terre, il avait piteusement perdu face à Mirza Basic au premier tour.

"Je joue moins bien, mais je m'accroche"

"Ça va, je suis arrivé vendredi et je m’entraîne tranquillement, expliquait la "Monf" avant le match, sur beIN SPORTS. J’essaie de me sentir de mieux en mieux. Ça arrive dans n’importe quelle carrière… Je joue moins bien, mais je m’accroche en espérant que ça se passe mieux. Mais ça se passe bien à l’entraînement, et de mieux en mieux en match. J’ai un peu plus confiance. Et j’ai toutes mes raquettes (sourire)." Référence, bien sûr, à ses outils de travail retrouvés broyés la semaine passée avant le tournoi en Bavière, à l’aéroport…

Alors qu’il servait pour le match à 5-3 en sa faveur, Gael Monfils a choisi la difficulté contre Basilashvili. Pour changer… Il a dû effacer trois balles de débreak, dont deux d’un revers à deux mains puis d’un coup droit long de ligne, dans la lucarne. Mais il retrouve donc la victoire, avec huit balles de break sauvées sur 10 occasions pour son adversaire (dont quatre dans le seul premier jeu du troisième set) contre un ratio remarquable de 4/4 en sa faveur. A moins de trois semaines du début de Roland-Garros, il était temps de s’imposer à nouveau. Son dernier succès remontait au 11 mars à Indian Wells, contre John Isner. Après quoi, une blessure au dos l’avait éloigné de la compétition durant quasiment deux mois.