Monfils en ordre de bataille

Mais pourquoi n’irait-il donc pas défendre ses chances à Bercy ? Gael Monfils va bien en ce mois d’octobre, très bien même, comme il vient de le confirmer avec panache jeudi à Vienne. Au deuxième tour, le Français - qui occupe le 33e rang mondial (quatrième joueur national derrière Lucas Pouille 23e, Richard Gasquet 28e et Gilles Simon 32e) - a fait tomber en deux sets un top 10, en la personne de John Isner (6-4, 6-4). Une performance qui arrive quelques jours après sa finale perdue d’un rien à Anvers.

Jusqu’alors, Marin Cilic était le seul des 10 premiers mondiaux à avoir subi la loi de la "Monf" cette saison. C’était en février et sur terre battue, à Rio. Encore victime d’un physique chancelant cette année, avec notamment cet abandon à l’US Open il y a deux mois face à Kei Nishikori (au deuxième tour, alors qu’il était totalement dans le match), Gael Monfils n’en reste pas moins fidèle à lui-même, c’est-à-dire fulgurant dès que les étoiles s’alignent à peu près correctement. Cette fois, il a parfaitement appliqué la recette pour battre Isner.

Très fort au service, il n’a pas concédé une seule fois sa mise en jeu. Un break par set, dont le dernier à 4-4 dans le deuxième pour s’imposer dans la foulée. Un total de 10 aces contre neuf et des pourcentages bien meilleurs que l’Américain (83% de points derrière la première balle contre 68%, 56% contre 47% derrière la deuxième), une défense toujours acharnée saupoudrée de quelques facéties avec le public… Du Gael Monfils épuisé comme ça - qui enchaîne vendredi en quarts devant Fernando Verdasco - on en veut à Bercy dans quelques jours. On en veut aussi en Coupe Davis.