Milan Next Gen: Tsitsipas triomphe

Grand favori des Next Generation ATP Finals, Stefanos Tsitsipas a fait valoir son rang cette semaine à Milan.

Le Grec, 15e joueur mondial, a remporté la deuxième édition de cette compétition réunissant les sept meilleurs joueurs de 21 ans ou moins, sauf Alexander Zverev, présent au Masters de Londres, et une wild-card italienne, Liam Caruana.

Il a dominé en finale l’Australien Alex De Minaur, qui pointe cette semaine au 31e rang du classement ATP, en 1h40 de jeu samedi soir (2-4, 4-1, 4-3[3], 4-3[3]).

PerfecTsitsipas @StefTsitsipas d. De Minaur 2-4, 4-1, 4-3(3), 4-3(3) to go 5️⃣-0️⃣ in Milan and win the @nextgenfinals championship #NextGenATP pic.twitter.com/X0nHsXZ5bx