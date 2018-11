Milan Next Gen: Tsitsipas est bien lancé ! 

Candidat à la victoire finale dans ce Masters de la nouvelle génération, dont les matches se disputent dans un format particulier de 3 sets gagnants de... 4 jeux (avec la règle du "no let" et sans avantage), Stefanos Tsitsipas (n°1) a bien démarré, à Milan, ce dernier tournoi de la saison par une victoire sur l'Espagnol Jaume Munar (n°7) après 1h52 de jeu (4-3 [5], 4-3 [3], 3-4 [4], 4-2.

