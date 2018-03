Miami: Zverev rejoint Isner en finale

Alexander Zverev a obtenu le dernier billet pour la finale du tournoi de Miami dans la nuit de vendredi à samedi. L'Allemand a en effet disposé en demi-finale de l'Espagnol Pablo Carreno Busta en 1h30 de jeu (7-6 [4], 6-2).

Le tennisman âgé de 20 ans va donc disputer sa troisième finale d'un Masters 1000 et défiera l'Américain John Isner. Et à chaque fois, il a remporté le sacre, que ce soit à Rome ou Montréal en 2017.

