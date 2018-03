Alexander Zverev a gagné sa place dans le dernier carré du Masters 1000 de Miami, cette nuit, en battant en deux sets et 1h24 de jeu Borna Coric (6-4, 6-4). Face à un Croate solide qui n’avait encore jamais perdu contre l’Allemand, ce dernier a fait preuve d’une grande maîtrise pour parvenir à ses fins et ainsi rejoindre l’Espagnol Pablo Carreno Busta aux portes de la finale. Celui-ci avait dominé un peu plus tôt le Sud-Africain Kevin Anderson au terme d’un âpre combat (6-4, 5-7, 7-6).