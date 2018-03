Tomas Berdych et Frances Tiafoe n'ont pas pu aller au bout de leur match ce mardi au 3e tour du Masters 1000 de Miami. Un match qui avait débuté au coeur de la nuit et qui a été interrompu par la pluie avant que les organisateurs décident finalement à 7-6, 2-6, 4-5 en faveur de l'Américain de renvoyer tout le monde au vestiaire à plus de deux heures du matin...

