Masters: Nadal forfait

Déjà forfait à Bercy en raison de douleurs abdominales, Rafael Nadal doit également renoncer au Masters de Londres.

Le Majorquin, détrôné ce lundi par Novak Djokovic, nouveau numéro un mondial, a annoncé lundi sur Twitter qu’il allait se faire opérer d’une cheville.

"Ça a aura été une année compliquée. Très bonne au niveau du tennis quand j’ai été capable de jouer, et, en même temps, très mauvaise en termes de blessure. J’ai fait tout mon possible pour arriver en bonne condition physique lors de cette fin de saison, que ce soit à Paris ou à Londres, de faire les choses bien, et je voulais vraiment jouer. Malheureusement, j’ai eu ce problème aux abdominaux à Paris la semaine dernière et j’ai aussi un corps étranger dans la cheville qui doit être retiré lors d’une opération ce lundi. On l’a détecté il y a quelques temps et ça m’a parfois dérangé. Et comme ce problème aux abdominaux m’empêche aussi de jouer à Londres, on a décidé de prendre le temps de retirer ce corps étranger et éviter des problèmes dans le futur. Ainsi, j’espère être en pleine possession de mes moyens la saison prochaine", a-t-il écrit sur le réseau social.