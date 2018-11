Masters: Cilic et Thiem qualifiés

Eliminé par Roger Federer vendredi soir en quarts de finale du Masters 1 000 de Paris, Kei Nishikori va désormais devoir attendre un éventuel forfait, et notamment celui de Juan Martin Del Potro (touché à un genou) ou Rafael Nadal (abdominaux), pour savoir s’il participe au Masters.

La défaite du Japonais qualifie automatiquement Marin Cilic (7e à la Race) et Dominic Thiem (8e) pour l’épreuve londonienne, qui se déroule dans la capitale anglaise du 11 au 18 novembre. Le Croate a été battu par Novak Djokovic vendredi à Bercy, alors que l’Autrichien va disputer la première demi-finale du tournoi parisien samedi contre Karen Khachanov.

Next stop for @cilic_marin, @ThiemDomi, the #NittoATPFinals



Congratulations on your qualifications



➡️ https://t.co/2iZwg2p3JP#ATP pic.twitter.com/2pTFmSqCHe