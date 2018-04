Albert Ramos, 23e joueur mondial et tête de série n°1 du tournoi de Marrakech, a été battu dès le deuxième tour.

L'Espagnol est tombé en deux sets contre le Russe Alexei Vatutin (7-6, 6-2), seulement 160e mondial.

L'hécatombe se poursuit au Maroc, après la défaite non moins inattendue de Philipp Kohlschreiber, tête de série n°3, au premier tour contre le 617e mondial Lamine Ouahab (2-6, 6-0, 7-6). Kyle Edmund et Richard Gasquet, têtes de série n°2 et n°4, sont dans l'autre moitié de tableau.