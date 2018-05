Comme Jo-Wilfried Tsonga, forfait pour le Masters 1000 de Madrid mais aussi de Rome (selon L'Equipe), Stan Wawrinka ne jouera pas en Espagne.

Le Suisse, retombé au 25e rang mondial, est toujours blessé au genou et n'a plus joué depuis plus de deux mois.

C'était précisément le 22 février, au premier tour à Marseille, et Wawrinka avait dû abandonner alors qu'il menait contre Ilia Ivachka (6-4, 1-1 Ab.). Sa participation à Roland-Garros, comme pour Tsonga, est forcément incertaine.