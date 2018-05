Madrid: Thiem s'en sort contre Coric

Dominic Thiem a eu le dernier mot face à Borna Coric, dans un intense combat en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid.

Alors qu'il était mené 6-2, 5-4, service à suivre, l'Autrichien est parvenu à renverser la vapeur pour l'emporter en trois manches (2-6, 7-6 [5], 6-4).

En quarts de finale, Thiem retrouvera Rafael Nadal, si le n°1 mondial ne trébuche pas ce jeudi soir face à Diego Schwartzman.

So much love to go around @ThiemDomi #MMOPEN pic.twitter.com/mRg3nR5BaW