Madrid: Ranoic tape Dimitrov et s'offre enfin un Top 10 

Après une demi-finale à Monte-Carlo et un quart de finale à Barcelone, Grigor Dimitrov recule en gamme à l'occasion du Masters 1 000 de Madrid, dont le Bulgare n'atteindra même pas les 8e de finale cette année. La faute à un certain Milos Raonic qui, pour l'entrée en lice du n°4 mondial, s'est rappelé au bon souvenir en dominant son adversaire en 3 manches (7-5, 3-6, 6-3) et près de 2 heures de jeu (1h59). Après sa bonne tournée américaine, marquée par une demi-finale à Indian Wells et un quart de finale à Miami, suivie d'un 8e de finale à Monte-Carlo, le Canadien, contraint au forfait sur le Rocher monégasque, va tenter d'enchaîner dans un duel 100 % Feuille d'érable face à sa compatriote Denis Shapovalov. Avec pour enjeu un billet pour les quarts de finale.

Oh Canada! @milosraonic breaks a six-match losing streak against Top 10 opponents, taking out Dimitrov 7-5 3-6 6-3.#MMOPEN pic.twitter.com/HZB3AEl5hF — Tennis TV (@TennisTV) 8 mai 2018