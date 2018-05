Madrid: Mannarino balayé par Schwartzman

Adrian Mannarino n'a pas pesé bien lourd au 1er tour du Masters 1000 de Madrid face à la tête de série n°13 du tournoi, Diego Schwartzman.

L'Argentin, qui restait sur une vilaine défaite au 1er tour à Munich (6-4, 6-2 contre Marterer), s'est imposé en deux petits sets (6-1, 6-3).

Mannarino n'a gagné qu'un seul match en trois tournois sur terre battue cette saison.

.@dieschwartzman eases into the second round of the #MMOPEN 6-1 6-3 past Mannarino! pic.twitter.com/VQ3mhUIgdu