Le tableau principal du Masters 1 000 de Madrid s'est dérobé devant Pierre-Hugues Herbert, qui échoue ce dimanche au stade des qualifications.

Opposé au Russe Evgeny Donskoy, le Français, après le gain du 1er set, a subi la réaction de son adversaire pour finir par céder après de 2h15 de jeu au jeu décisif (3-6, 6-3, 7-6 [6]).

