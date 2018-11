La (petite) frayeur de Djokovic

Marin Cilic y était presque. Au Masters déjà, puisqu’un succès contre Novak Djokovic, vendredi soir en quarts de finale du Masters 1 000 parisien, lui assurait avec certitude une place lors de l’épreuve londonienne.

Mais ce troisième succès, en 18 affrontements face au Serbe, qui semblait lui tendre les bras dans une troisième manche où il a réalisé son deuxième break du match, lui a finalement échappé, le futur numéro un mondial serrant le jeu pour finalement emporter la mise (4-6, 6-2, 6-3 en 2h10).

Le premier break du Croate, à 4-4 dans la première manche, lui a permis de mettre fin à l'impressionnante série de "Djoko", qui avait remporté ses 30 derniers sets et n’en avait plus laissé échapper depuis son match du deuxième tour de l’US Open contre Tennys Sandgren. Malgré une première balle en berne (50% dans la deuxième manche), il parvenait à égaliser à un set partout, en breakant Cilic à 2-1 puis à 5-2.

Visiblement agacé par son match, et peut-être aussi par les quelques «Rodgeur !» s’élevant des tribunes de l’AccorHotels Arena, en prévision du duel à venir entre Federer et Nishikori, Djokovic, rapidement breaké dans la dernière manche, parvenait à s’emparer du service adverse dans la foulée, pour égaliser à 2-2, mais n’était pas tiré d’affaire pour autant.

Car Cilic s’offrait une nouvelle opportunité de break à 3-3, que le Serbe réussissait à effacer, et il ne laissait pas passer l’occasion au jeu suivant, avant de s’imposer sur un jeu blanc. Une 21e victoire consécutive pour le quadruple vainqueur du tournoi parisien, qui attend de pied ferme Federer, ou Nishikori, dans le dernier carré du tournoi.

Make that 2️⃣1️⃣ straight for @DjokerNole



Novak d. Cilic 46 62 63 to reach his fifth @RolexPMasters SF #ATPMasters1000 #ATP pic.twitter.com/pSWGr3uC2C